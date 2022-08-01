"Прежде всего, мы поменяли схему. При Ваноли играли в пять защитников, а теперь играем в четыре. И понятно, что некоторые функции игроков поменялись.
Для защитника в целом всегда все предельно понятно. В обороне действовать построже, стараться сыграть на ноль, помочь вратарю выдать сухой матч", — цитируют Чернова "Известия".
Гильермо Абаскаль был назначен главным тренером "Спартака" этим летом. До этого наставником команды работал Паоло Ваноли – под его руководством столичный коллектив завершил минувший сезон на 10-м месте в таблице Российской Премьер-лиги. Также красно-белые завоевали Кубок России.
Новый сезон "Спартак" начал с ничьей с "Ахматом" в первом туре РПЛ, после чего переиграл "Краснодар" и "Оренбург". 6 августа подопечные Гильермо Абаскаля в Екатеринбурге сыграют с местным "Уралом".
Чернов ответил на вопрос об изменениях в игре "Спартака" с приходом Абаскаля
Защитник "Спартака" Никита Чернов высказался об изменениях в игре красно-белых при новом главном тренере Гильермо Абаскале.
Фото: ФК "Спартак"