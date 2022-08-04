"Вернулся в заявку "Зенита" на РПЛ? Караваев восстановился, потихоньку начинает тренироваться с командой. Дальше — как наберет игровые кондиции, начнет играть", - цитирует агента "СЭ".
Напомним, Караваев выбыл из строя еще в апреле, получив повреждение мышц бедра. Защитник сине-бело-голубых перенес хирургическую операцию, после которой еще не появлялся на поле. Сегодня "Зенит" внес его в заявку на сезон.
В прошедшем сезоне в активе Караваева 24 матча во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя результативными передачами. Контракт 27-летнего защитника с питерцами рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 6 млн евро.
Агент Караваева рассказал о состоянии защитника "Зенита"
Агент Иван Бакулин, представляющий интересы защитника "Зенита" Вячеслава Караваева, рассказал, когда его клиент сможет вернуться на поле.
Фото: ФК "Зенит"