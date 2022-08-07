"Лестно слышать, что меньше "Химок" пропускает только "Зенит". Вся команда работает на результат. Самое главное, что мы набираем очки, сказать, что случайно, было бы неправильно, мы играем в своем футбол, создаем моменты, забиваем. Что касается целостности игры, то доработаем по ходу чемпионата", - цитирует Юрана "Матч ТВ".
Напомним, "Химки" сегодня в гостях переиграли "Торпедо" (3:1). Победу подмосковной команде принесли голы Руденко и Долгова, который оформил дубль, выйдя на замену.
После этой победы подмосковная команда поднялась на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В активе "Химок" теперь 7 набранных очков. В следующем туре команда Сергея Юрана на своем поле примет "Ахмат". Встреча пройдет 14 августа.
Юран: лестно слышать, что меньше "Химок" пропускает только "Зенит". Неправильно говорить, что мы набираем очки случайно
Главный тренер "Химок" Сергей Юран поделился мнением об игре команды в текущем сезоне.
Фото: ФК "Химки"