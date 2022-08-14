Напомним, в феврале УЕФА и ФИФА исключили российские клубы и сборные из турниров под своей эгидой. В мае УЕФА не допустил российские клубы до еврокубков в сезоне-2022/23, а российскую сборную отстранил от Лиги наций.
"Эти санкции не идут не пользу России и российскому футболу. Сейчас идет борьба Востока и Запада.
Понятно, что российские клубы не будут такими сильными, какими были до исключения. Ну что делать? Думаю, Запад скоро поймет, что с Россией не стоит воевать. Санкции - глупость. Спорт сейчас находится в политике", - сказал Пейчинович.
Также отметим, что ФИФА издала правила временного трудоустройства легионеров РПЛ, в соответствии с которыми иностранные игроки и тренеры клуба РПЛ могут приостановить свой контракт в одностороннем порядке до июня 2022 года , и на этот период заключить соглашение с другим клубом. В июне эта возможность была распространена ФИФА на весь сезон-2022/2023.
Источник: Sport24
Пейчинович: не знаю, зачем легионеры уезжают из РПЛ. Ведут себя как девочки, это полный ######
Сербский футболист Пейчинович: Запад скоро поймет, что с Россией не стоит воевать
Экс-защитник "Локомотива" и "Факела" серб Неманья Пейчинович высказался об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров.
Фото: Getty Images