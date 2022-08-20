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Урал
0 - 1 0 1
Нижний НовгородЗавершен
Химки
0 - 3 0 3
ЛокомотивЗавершен
Динамо
1 - 0 1 0
Спартак2 тайм
П1 1.3X 4.1П2 20
Ростов
20:00
СочиНе начат
П1 2.45X 3.6П2 2.85

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Тоттенхэм
1 - 0 1 0
ВулверхэмптонЗавершен
Лестер Сити
1 - 2 1 2
СаутгемптонЗавершен
Кристал Пэлас
3 - 1 3 1
Астон ВиллаЗавершен
Фулхэм
3 - 2 3 2
БрентфордЗавершен
Эвертон
1 - 1 1 1
Ноттингем ФорестЗавершен
Борнмут
19:30
АрсеналНе начат
П1 7X 4.7П2 1.44

Чемпионат Испании. Примера

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Осасуна
1 - 0 1 0
Кадис1 тайм
П1 1.22X 5.1П2 17.5
Мальорка
20:30
БетисНе начат
П1 3.25X 3.25П2 2.36
Сельта
23:00
Реал МадридНе начат
П1 4.5X 4П2 1.75

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Торино
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ЛациоНе начат
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Удинезе
19:30
СалернитанаНе начат
П1 1.68X 4.1П2 4.7
Сассуоло
21:45
ЛеччеНе начат
П1 1.84X 4.1П2 3.95
Интер
21:45
СпецияНе начат
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Байер
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ХоффенхаймЗавершен
Вольфсбург
0 - 0 0 0
ШалькеЗавершен
Аугсбург
1 - 2 1 2
МайнцЗавершен
Боруссия Д
2 - 3 2 3
ВердерЗавершен
Штутгарт
0 - 1 0 1
ФрайбургЗавершен
Унион
19:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 3.4X 3.45П2 2.14

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Монако
1 - 2 1 2
Ланс2 тайм
П1 4.55X 3.2П2 1.85
Марсель
22:00
НантНе начат
П1 1.62X 4.2П2 5.4
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Йоканович объяснил, почему Смолов не сыграет против "Спартака"

Главный тренер "Динамо" Славиша Йоканович объяснил, почему форвард Федор Смолов пропускает игру 6-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ФК "Динамо"
"Небольшое повреждение у Смолова, он не сможет сыграть в матче. Но мы полностью уверены в Тюкавине, поэтому он играет. Мы проанализировали "Спартак", они используют ромб в центре поля, постараемся нейтрализовать его", - цитирует Йокановича "Матч ТВ".

"Динамо" после пяти туров вышло на шестое место в таблице Российской Премьер-лиги – в минувшие выходные столичный коллектив поделил очки с "Краснодаром" (0:0). Сегодня подопечные Славиши Йокановича примут на своем поле "Спартак", который лидирует в чемпионате. Матч начнется в 17:30 мск.


Йоканович Смолов Динамо Спартак
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