"Небольшое повреждение у Смолова, он не сможет сыграть в матче. Но мы полностью уверены в Тюкавине, поэтому он играет. Мы проанализировали "Спартак", они используют ромб в центре поля, постараемся нейтрализовать его", - цитирует Йокановича "Матч ТВ".
"Динамо" после пяти туров вышло на шестое место в таблице Российской Премьер-лиги – в минувшие выходные столичный коллектив поделил очки с "Краснодаром" (0:0). Сегодня подопечные Славиши Йокановича примут на своем поле "Спартак", который лидирует в чемпионате. Матч начнется в 17:30 мск.
Йоканович объяснил, почему Смолов не сыграет против "Спартака"
Главный тренер "Динамо" Славиша Йоканович объяснил, почему форвард Федор Смолов пропускает игру 6-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ФК "Динамо"