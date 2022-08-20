"Для обеих сторон команд было тяжело забить и вы видели, как они забили нам — это наша ошибка. Думаю, нам надо поработать над завершением атак — и посмотрим, как всё будет в следующей игре. Но это не конец. Мы вернемся сильнее", - цитирует Промеса "Матч ТВ".
"Динамо" на своем поле переиграло "Спартак" в 6-м туре РПЛ (1:0). Единственный гол на 27-й минуте встречи забил Константин Тюкавин, который воспользовался ошибкой Наиля Умярова при исполнении передачи.
Это поражение стало для "Спартака" первым в нынешнем розыгрыше РПЛ. Красно-белые пока остаются лидером в турнирной таблице, но по ходу этого тура их могут обойти "Зенит" и "Ростов".
Промес: это не конец. Мы вернемся сильнее
Фото: ФК "Спартак"