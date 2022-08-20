- Эта ошибка его неудивительна, потому что он находился в цейтноте под прессингом. Центральный полузащитник в таких ситуациях должен играть 100 передач из 100 своему. И такие ошибки совершать не имеет права ни разу за карьеру. А у Умярова это не в первый раз. Мне очень жаль Абаскаля, который, может, и старается играть вперед, но, когда есть такие игроки, как Умяров, это делать сложно. По мне, это вообще один из самых переоцененных игроков чемпионата, - цитирует Радимова "РБ Спорт".
"Спартак" уступил "Динамо" на выезде со счетом 0:1 в рамках 6 тура Российской премьер-лиги. Единственный гол в этой встрече был забит 20-летним нападающим Константином Тюкавиным на 27 минуте в результате ошибки 22-летнего опорного полузащитника красно-белых Наиля Умярова: опорник "Спартака" перед своей штрафной отдал неточный пас, благодаря которому мяч пришел к динамовскому форварду, находившемуся непосредственно перед воротами, и тот без помех переиграл голкипера Александра Селихова. Это поражение стало первым для красно-белых в текущем розыгрыше чемпионата России, по итогам тура шансы обойти их в турнирной таблице имеют "Зенит" и ЦСКА.
Радимов: мне жаль Абаскаля, у которого такие футболисты, как Умяров. Один из самых переоцененных игроков РПЛ
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов раскритиковал опорного полузащитника "Спартака" Наиля Умярова после поражения от "Динамо" (0:1) в 6 туре РПЛ.