"Чемпионат надо закончить прямо сейчас, чтобы "Спартак" хоть какие-нибудь медали выиграл. Дальше лучше не будет. Конечно, "Спартак" будет бороться за медали, у них всегда такие цели на сезон", - приводит слова Канчельскиса Metaratings.
Напомним, "Спартак" в субботу, 20 августа в гостях проиграл "Динамо" в 6-м туре РПЛ (0:1). Это поражение стало первым для красно-белых в текущем сезоне. При этом пока команда Гильермо Абаскаля сохраняет единоличное лидерство в турнирной таблице, но уже сегодня их может обойти "Зенит", если сумеет обыграть "Торпедо".
В следующем туре "Спартак" в гостях сыграет с "Факелом".
Канчельскис: чемпионат надо закончить сейчас, чтобы "Спартак" выиграл хоть какие-нибудь медали. Дальше лучше не будет
Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о турнирном положении и перспективах "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"