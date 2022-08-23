"Мне кажется, что на сегодняшний день показывать игры с участием команд из Украины в эфире федерального канала неправильно - не мы годами планомерно обесценивали тезис об отсутствии политики в спорте", - сказал Конов.
Конов отметил, что "Матч ТВ" показал обзор первого матча раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и "Бенфикой".
Сегодня в Лиссабоне состоится ответный матч раунда плей-офф отбора ЛЧ "Бенфика" - "Динамо" (Киев). В программе передач "Матч ТВ", а также тематических каналов холдинга, этой игры нет.
В групповом этапе Лиги чемпионов сыграет донецкий "Шахтер". В квалификации Лиги Европы принимает участие команда "Днепр-1".
Источник: Ведомости
"Матч ТВ" не покажет игры украинских клубов в еврокубках
Заместитель генпродюсера "Матч ТВ" Василий Конов сообщил, что телеканал не покажет еврокубковые игры с участием украинских команд.
Фото: Getty Images