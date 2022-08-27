"Игроки сборной России могут играть в Англии — в этом нет никакой проблемы, ведь там много игроков из других стран. Соболев в АПЛ? Да, может, почему нет? Он смог бы играть в топ-клубе АПЛ", - цитирует Петржелу "РБ Спорт".
В нынешнем сезоне в активе Александра Соболева шесть матчей за "Спартак" в РПЛ, в которых он забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Соболева в 8 млн евро. В этом году ему исполнилось 25 лет.
Петржела: Соболев смог бы заиграть в топ-клубе АПЛ
Экс-тренер "Зенита" Властимил Петржела считает, что форвард "Спартака" Александр Соболев мог бы проявить себя в топ-клубе АПЛ.
Фото: ФК "Спартак"