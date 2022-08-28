- Разыграли красивую комбинацию на фланге. В тот момент Промес всё сделал за меня - я просто подставил ногу и всё, - передает слова Рыбуса "Чемпионат".
Матч 7 тура Российской премьер-лиги "Факел" - "Спартак" завершился крупной победой гостей со счетом 4:1, при этом после первого тайма красно-белые уступали 0:1. Левый защитник Мацей Рыбус на 67 минуте игры вышел на замену вместо получившего повреждение Антона Зиньковского и на 90+6 минуте забил четвертый гол "Спартака", замкнув прострел на пустые ворота в исполнении полузащитника Квинси Промеса.
«Спартак» проиграл тайм, но успел разгромно выиграть в Воронеже. «Факел» пока побеждает только на трибунах
Рыбус - о последнем голе "Спартака" в ворота "Факела": Промес всё сделал за меня
Защитник "Спартака" Мацей Рыбус прокомментировал свой гол в ворота "Факела", установивший окончательный счет победного для красно-белых матча 7 тура РПЛ (4:1).
Фото: ФК "Спартак"