"Николас уже находится в Москве", - цитирует агента Sport24.
Николас Маричал является воспитанником "Насьоналя". На его счету 64 матча за клуб, в которых он не отличался результативными действиями. В этом году центральному защитнику исполнился 21 год. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1 млн евро. Контракт Маричала с "Насьоналем" рассчитан до конца 2023 года.
Маричал прибыл в Москву для подписания контракта с "Динамо"
Себастьян Таборда, агент защитника "Насьоналя" Николаса Маричала, сообщил, что футболист прибыл в Москву для подписания контракта с "Динамо".
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