"В любом случае не стоит возвращаться к старому формату Кубка", - цитирует функционера "Матч ТВ".
Напомним, в этом сезоне Кубок России проводится в новом формате. Клубы Российской Премьер-лиги начнут выступление в турнире с групповой стадии, после чего две лучшие команды от каждой группы выйдут в плей-офф.
Действующим обладателем Кубка страны является "Спартак".
Гендиректор "Зенита": не стоит возвращаться к старому формату Кубка России
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился мнением о необходимости сохранения нового формата Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"