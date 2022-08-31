"Сложно оценивать перспективы Гогниева в "Химках", потому что перспективы тренера зависят не только от его способностей, но и от того, какие будут созданы профессиональные условия для подготовки… Мне кажется, что в "Алании" он провел неплохое время как тренер", - цитирует Гаджиева "Спорт День за Днем".
Напомним, вчера член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков подтвердил информацию об отставке главного тренера подмосковного коллектива Николая Писарева. Он проработал в клубе меньше месяца, сменив Сергея Юрана в начале августа. Также Терюшков заявил, что Гогниев приступит к тренировкам сегодня.
"Химки" после семи туров занимают 11-е место в таблице Российской Премьер-лиги. Команда проигрывает на протяжении последних четырех матчей.
Гаджиев не смог оценить перспективы Гогниева в "Химках". Предыдущий тренер был уволен после месяца работы
Экс-главный тренер "Анжи" Гаджи Гаджиев высказался о перспективах Спартака Гогниева на посту наставника "Химок".
Фото: ФК "Амкар"