"Мы всегда в диалоге с нашими футболистами. С Арсеном об этом разговаривали. Он хочет попробовать себя в сильной лиге. Он адекватно относится к ситуации, которая развивается. Мы объяснили ему нюансы с недостатком времени и переводом средств. Он все понимает. Арсен не только суперталантливый футболист, но и умный парень", - цитирует Гафина "СЭ".
Напомним, ранее сообщалось, что Захарян мог перебраться в "Челси" в концовке трансферного окна. Английский клуб планировал активировать опцию выкупа на Арсена, которая действует только для европейских клубов и составляет 15 млн евро. Но в конечном итоге лондонский клуб не успел осуществить переход из-за санкций. Трансферное окно в Англии закрылось в ночь с 1 на 2 сентября.
После этого пресс-служба "Динамо" выпустила официальное заявление о том, что игрок пока продолжит выступать за бело-голубых. Сообщалось, что "Челси" может вернуться к переговорам зимой.
В "Динамо" рассказали о реакции Захаряна на срыв трансфера в "Челси"
Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин прокомментировал сорвавшийся переход Арсена Захаряна в "Челси".
Фото: ФК "Динамо"