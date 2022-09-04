- Потасовка в первом тайме? Обычные эмоции. Бразильцы играют грязно? Пусть сами решают, как они играют. Все сами всё видели, а там уже есть нарезочки. Видел эпизод с Барриосом, сами назовите это как хотите, - приводит слова Джикии "Чемпионат".
Матч 8 тура Российской премьер-лиги между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом" завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. Эта победа позволила петербуржцам набрать 20 очков и возглавить турнирную таблицу с 3-очковым отрывом от преследователей. В первом тайме между игроками обеих команд произошло несколько стычек с участием бразильских легионеров сине-бело-голубых.
Джикия: бразильцы "Зенита" играют грязно? Пусть сами решают, как они играют. Все сами всё видели
Центральный защитник и капитан "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал стычки между игроками, случившиеся в первом тайме матча красно-белых с "Зенитом" (1:2) в 8 туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"