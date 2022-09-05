Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торпедо
20:00
РостовНе начат
П1 5.2X 3.95П2 1.69

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Вальядолид
22:00
АльмерияНе начат
П1 2.28X 3.35П2 3.3

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Монца
19:30
АталантаНе начат
П1 4.7X 4.1П2 1.71
Салернитана
19:30
ЭмполиНе начат
П1 2.35X 3.3П2 3.2
Торино
21:45
ЛеччеНе начат
П1 1.75X 3.75П2 5
Сделать ставку

Агент Кузьмичева подтвердил, что "Локомотив" ведет с "Уралом" переговоры о переходе защитника

Агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы защитника "Урала" Ивана Кузьмичева, прокомментировал слухи о возможности аренды футболиста в "Локомотив".
Фото: Getty Images
"Переговоры между "Уралом" и "Локомотивом" действительно ведутся. За подробностями обращайтесь в клубы", - цитирует агента "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация, что "Локомотив" нацелен на переход Кузьмичева из "Урала". Сообщалось, что стороны близки к заключению сделки об аренде центрального защитника.


Кузьмичев Урал Локомотив Российские трансферы
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Кавазашвили: "Локомотив" из года в год меняет тренеров, Юран может помочь вернуться на высший уровень 1
Агент Кузьмичева подтвердил, что "Локомотив" ведет с "Уралом" переговоры о переходе защитника
ЦСКА отзаявил из РПЛ полузащитника Мухина 4
Уткин – об уходе Комппера из "Локомотива": кто у них главный, а кто второй – сами-то не запутались?
Осинькин отреагировал на слухи о возможности возглавить "Локомотив". Клуб объявил об уходе Комппера
"Химки": можем поднять вопрос о смене гендиректора на совете учредителей 3
СМИ: Осинькин и Юран – основные претенденты на пост главного тренера "Локомотива" после ухода Комппера 2
Юран: что сделали с "Химками"... Слезы наворачиваются 1
Польский "Ракув" расторг контракт с арендованным у ЦСКА Шкуриным 4
Комппер покинул тренерский штаб "Локомотива" из-за неудовлетворительных результатов 2
Клаудиньо - о травме: это был очень сложный и грустный период
"Урал" показал фото Урунова с клубной футболкой 3
Клаудиньо признался, что хотел забить "Спартаку"
Матч с "Крыльями Советов" стал 300-м "сухим" для Акинфеева в составе ЦСКА 1
Клаудиньо: счастлив, что вновь могу делать то, что люблю всем сердцем
В "Оренбурге" отреагировали на обвинения Селюка в договорном матче с "Локомотивом" 1
Избирательная комиссия ФНЛ зарегистрировала двух кандидатов на пост президента лиги
Глава МИД России Лавров подарил музею "Спартака" новые экспонаты 9
Зделар - о русских и сербах: нашу связь не объяснить словами 1
Литвинов выбыл на три недели из-за травмы, полученной в матче с "Зенитом" 9
Стало известно, кто сменит Федуна на посту президента "Спартака" 9
Бывший главный тренер "Балтики" Калешин возглавил "Акрон"
СМИ: у Черникова подозрение на разрыв связок голеностопа
Ловрен поделился мнением о доминировании "Зенита" в РПЛ
Источник: "Зенит" не оставляет попыток перенести матч с "Оренбургом" 2
"Урал" обратился в ЭСК с просьбой разобрать эпизод с неназначенным пенальти в матче с "Динамо" 1
"Ахмат" высмеял неудачный прогноз Булыкина на матч грозненцев с "Локомотивом" легендарной фразой Семина
"Монако" победил в гостях "Ниццу", Головин отыграл 90 минут
Кафельников - об игре "Спартака": унылое зрелище. Класс "Зенита" выше 6
Рыбус: на сегодняшний день "Зенит" сильнее на голову. У "Спартака" было много ошибок, счет мог быть другой 1
Все новости
-