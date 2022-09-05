"Переговоры между "Уралом" и "Локомотивом" действительно ведутся. За подробностями обращайтесь в клубы", - цитирует агента "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Локомотив" нацелен на переход Кузьмичева из "Урала". Сообщалось, что стороны близки к заключению сделки об аренде центрального защитника.
Агент Кузьмичева подтвердил, что "Локомотив" ведет с "Уралом" переговоры о переходе защитника
Агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы защитника "Урала" Ивана Кузьмичева, прокомментировал слухи о возможности аренды футболиста в "Локомотив".
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