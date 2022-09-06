– Давайте подождем и посмотрим, что будет дальше с "Локомотивом" после увольнения Цорна. Хуже уже точно не будет. Увольнение Комппера? Это бардак какой-то, хаос. Непонятно, кто за что отвечает. Как был беспорядок, так и остался, поэтому команду так лихорадит. Вся эта обстановка сказывается на игроках, – передаёт слова Канчельскиса "РБ Спорт".
Напомним, что вчера "Локомотив" объявил о том, что Марвин Комппер покидает тренерский штаб первой команды. Теперь за тренировочный процесс и подготовку к игрокам полностью будет отвечать главный тренер Йозеф Циннбауэр. По итогам восьми сыгранных туров "Локомотив" занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В предыдущем туре команда в Москве на своём поле уступила "Ахмату" (1:2). В следующем туре "Локомотив" едет в гости к "Факелу".
Канчельскис – об увольнении Комппера: это бардак какой-то, хаос, непонятно, кто за что отвечает
Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался об увольнении Комппера и происходящем в "Локомотиве".
Фото: ФК "Локомотив"