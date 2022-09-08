– Для этого надо очень хорошо поработать, набраться опыта и пройти определенный путь. Конечно, хотел бы когда-нибудь возглавить "Спартак", – цитирует Комбарова "Чемпионат".
В качестве игрока Дмитрий Комбаров выступал за "Спартак" целых девять сезонов – с лета 2010 года по лето 2019 года. После этого Дмитрий провёл два сезона в "Крыльях Советов" и завершил карьеру футболиста. Сейчас он является главным тренером футбольного клуба "Звезда", который 14 сентября встретится с "Амкалом" в Кубке России.
Дмитрий Комбаров: хотел бы возглавить "Спартак"
Экс-футболист красно-белых Дмитрий Комбаров рассказал о своих тренерских амбициях и желании когда-нибудь возглавить "Спартак".
Фото: Global Look Press