– Я отношусь к этому как к уникальному шансу и к золотому времени. Начать все с нуля и окунуться в детский футбол. Те деньги, которые условно тратились на легионеров, можно вложить в своих. Рано или поздно все закончится, и мы будем играть в еврокубках. За этот период мы должны сформировать фундаментальную платформу — чтобы русские футболисты получали игровую практику и набирались опыта, чтобы затем они могли конкурировать с европейскими игроками, – цитирует Комбарова "Чемпионат".
Дмитрий Комбаров, как и его брат-близнец Кирилл, является воспитанником "Динамо". В 2005 году дебютировал за основу клуба, сыграв два матча, а со следующего сезона стал футболистом основы. Летом 2010 года перешел в "Спартак", где провел девять сезонов. Летом 2019 года Дмитрий стал игроком "Крыльев Советов", а через два года решил завершить карьеру футболиста. С лета 2022 года Комбаров является главным тренером футбольного клуба "Звезда" из Санкт-Петербурга. Его клуб играет в текущем розыгрыше Кубка России и встретится с "Амкалом" 14 сентября на стадии 1/64 финала.
Комбаров – об изоляции российского футбола: отношусь к этому как к уникальному шансу, золотому времени
Экс-футболист "Спартака" и главный тренер "Звезды" Дмитрий Комбаров прокомментировал отстранение российских клубов и сборных от международных турниров.
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