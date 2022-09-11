"Пошел бы тренировать "Ахмат"? Меня бы не позвали, потому что бумажки нет. У кого она есть, тем и предлагают, хотя в "Сочи" Гаранин без бумажки, но он тренирует. Мусаев вообще два года был без этой лицензии. Еще 5 фамилий могу назвать, кто работал без бумажки. Когда Карпин работал в "Спартаке", у него ее тоже не было", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Напомним, ранее сегодня "Ахмат" объявил об увольнении Андрея Талалаева. Специалист возглавлял команду с июля 2020 года. В последнем матче под его руководством грозненцы на домашнем стадионе проиграли "Пари НН" (1:3). После этого команда расположилась на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, но может опуститься на две строчки ниже по итогам тура.
Александр Мостовой завершил карьеру футболиста в 2005 году. С тех пор он неоднократно заявлял о готовности начать тренерскую работу, но каждый раз ссылался на отсутствие тренерской лицензии.
Мостовой: меня не позовут возглавить "Ахмат", потому что бумажки нет. Хотя в "Сочи" Гаранин без нее тренирует
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой объяснил, почему не получит предложение возглавить "Ахмат".
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