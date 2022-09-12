- Летом у меня были предложения от европейских клубов. Но эти клубы хотели получить меня бесплатно, не заплатив "Крыльям". В том числе поэтому я отказался: если меня кто-то хочет видеть у себя в команде, вы должны заплатить. Безумно уважаю "Крылья Советов" и уходить вот так - не в моих правилах. Кто приглашал? В частности, "Штутгарт" из Бундеслиги. Повторюсь, они хотели получить меня бесплатно, чтобы я приостановил контракт. Но я так никогда не сделаю, потому что уважаю свой клуб. Хотите - платите деньги, - передает слова Бейла "РБ Спорт".
27-летний голландский правый защитник Гленн Бейл перешел в самарские "Крылья Советов" в августе 2021 года, сумма трансферной компенсации голландскому "Эммену" составила 200 тысяч евро. В текущем сезоне футболист сыграл 10 матчей за волжан во всех турнирах, записав в свой актив 1 голевую передачу. Всего на счету Бейла 33 матча за "Крылья Советов", 1 забитый гол и 3 результативных паса. Летом 2022 года клубы Российской премьер-лиги бесплатно покинули несколько игроков-иностранцев, приостановивших контракты со своими клубами в одностороннем порядке благодаря юридической лазейке, предоставленной ФИФА.
Бейл: "Штутгарт" хотел получить меня бесплатно, приостановкой контракта. Но я так не сделаю, потому что уважаю "Крылья"
Защитник "Крыльев Советов" Гленн Бейл рассказал о трансферном интересе со стороны европейских клубов летом 2022 года.
Фото: ПФК "Крылья Советов"