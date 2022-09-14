"Вызов в сборную – возможность перезагрузиться от происходящего в "Локомотиве"? Перезагрузка — да. Думаю, поможет. Босния и Герцеговина согласилась с нами сыграть? Я думаю, перекроют кислород и не дадут сыграть. Считаю ли, что матч не состоится? Я думаю, что нет", - цитирует футболиста Sport24.
Напомним, ранее был оглашен расширенный список футболистов, которые получили вызов в сборную России. Подопечным Валерия Карпина осенью предстоит сыграть товарищеские матчи с командами Ирана, Киргизии и Боснии. Позднее вице-президент Футбольного союза Боснии Ирфан Дурич заявил, что был против организации встречи с россиянами.
Президент Футбольного союза Боснии и Герцеговины Вико Зелькович заявил, что вопрос целесообразности проведения контрольного матча будет вынесен на обсуждение в октябре.
Баринов – о матче сборной России с Боснией и Герцеговиной: перекроют кислород и не дадут сыграть
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов высказался о попадании в расширенный список сборной России и вероятности срыва товарищеского матча с Боснией и Герцеговиной.
Фото: РПЛ