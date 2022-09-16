"Думаю, у "Ференцвароша" очень высокие шансы на выход в следующий этап — сейчас у них будут спаренные встречи с "Црвеной Звездой". При той игре, которую я видел, у них есть все шансы набрать положительное количество очков и обеспечить выход из группы. Вполне возможно это сделать", - приводит слова Кержакова "Чемпионат".
Напомним, "Ференцварош" под руководством Станислава Черчесова вчера, 15 сентября обыграл "Монако" во втором туре группового этапа Лиги Европы (1:0). После этой победы венгерский клуб единолично возглавил квартет H, на три очка опережая "Монако" и "Трабзонспор". Кроме того, подопечные Черчесова являются одной из шести команд во всем турнире, которые набрали стопроцентное количество очков в стартовых двух турах.
Кержаков: у "Ференцвароша" Черчесова очень хорошие шансы на выход в плей-офф Лиги Европы
Экс-тренер "Пари НН" Александр Кержаков оценил шансы "Ференцвароша" на выход из группы в Лиге Европы.
Фото: ФК "Ференцварош"