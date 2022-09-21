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Орлов: слабая сторона "Зенита" - оборона. Чистяков не прибавил, а Алип - дань дружбе с Казахстаном

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, что является самой слабой стороной "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Какие у "Зенита" слабые стороны? Оборона. По?настоящему использовать это могли только европейские команды. У него все сейчас в порядке, но по?настоящему проверить это невозможно. Мне кажется, Чистяков каким был, таким и остался. Не прибавил. Алип — это просто дань дружбе между народами Казахстана и России. Лучше наигрывать кого?то молодого из академии", - цитирует Орлова "Матч ТВ".

В нынешнем сезоне "Зенит" провел 12 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых в общей сложности пропустил пять мячей. Сейчас сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице РПЛ и занимают третье место в квартете B Кубка страны, уступая "Спартаку" и "Крыльям Советов".

Нуралы Алип перебрался в "Зенит" в феврале этого года на правах аренды из "Кайрата". С того момента в активе защитника 17 выходов на поле, за которые он не успел отметиться результативными действиями. Срок аренды Алипа истекает в конце этого календарного года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,5 млн евро.


Орлов Алип Чистяков Зенит
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