"Может ли начаться массовый отъезд легионеров из РПЛ? Думаю, да, такая проблема действительно существует. Из-за последних событий, произошедших в России и в российском спорте, не исключено, что легионеры начнут массово уезжать. Конечно, это станет невосполнимой потерей для российского футбола", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
Напомним, ранее ФИФА предоставляла всем иностранным футболистам, которые выступают в РПЛ, право приостановить контракт со своими клубами. В связи с этим большая часть команд РПЛ лишилась как минимум одного иностранца.
После 10 туров РПЛ лидером чемпионата является "Зенит". Сине-бело-голубые под руководством Сергея Семака набрали 26 очков из 30 возможных. Так же, в тройке лидеров находятся "Ростов" и ЦСКА.
Камоцци: из-за последних событий не исключено, что легионеры начнут массово уезжать из РПЛ
Экс-советник руководства "Спартака" Франко Камоцци поделился мнением о будущем иностранцев в РПЛ.
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