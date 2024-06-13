"Локомотив» ведёт переговоры с "Диошдьёром" по аренде Марко. Скорее всего, он окажется в этом клубе", - цитирует слова агента "Чемпионат".
Напомним, что Раконьяц перешёл в "Локомотив" из сербского клуба "Чукарички" в апреле 2022 года, подписав контракт на 4 года. За "железнодорожников" в чемпионате России провёл 12 матчей и отметился 1 голевой передачей. Позже на правах аренды выступал за сербские клубы "Црвена Звезда" и "Бачка Топола".
Раконьяц близок к аренде в "Диошдьёр"
Агент Игорь Глушевич, чьим клиентом является игрок "Локомотива" Марко Раконьяц, поделился информацией по поводу возможной аренды нападающего в "Диошдьёр".
Фото: ФК "Локомотив"