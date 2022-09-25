"Информация, что не было достойных предложений, тоже является ложью. Предложения были, но мы их даже не рассматривали. В "Спартаке" дали понять, что Шамар не продаётся — он нужен клубу для достижения больших результатов в этом сезоне. Мы уважали и будем уважать это решение", - приводит слова агента "Чемпионат".
Напомним, ранее сегодня агент Александр Маньяков заявил, что располагает точной информацией, что Николсон "сидел на чемоданах" в летнее трансферное окно, но не получил удовлетворительных предложений.
Напомним, Шамар Николсон стал игроком "Спартака" в январе этого года, когда перебрался из бельгийского "Шарлеруа". С того момента ямаец провел за красно-белых 24 матча, в которых забил восемь мячей и отдал две результативные передачи. При этом в нынешнем сезоне на счету Шамара пока нет ни одного результативного действия за 8 выходов на поле.
Агент Николсона: летом были предложения по Шамару, но в "Спартаке" дали понять, что он не продается
Агент Ненад Портега, представляющий интересы форварда "Спартака" Шамара Николсона, рассказал, что его клиент получал предложения от других клубов в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Спартак"