По данным источника, Российский футбольный союз разослал в клубы файл в формате документа, куда руководители должны внести соответствующие данные.
Напомним, что 21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин официально объявил о частичной мобилизации, которая чисто теоретически может коснуться и спортсменов. По крайней мере, данная тема в последнее время активно обсуждается в СМИ. Повестки приходили уже нескольким спортсменам.
Источник: "СЭ"
СМИ: РФС собирает списки игроков и сотрудников клубов РПЛ и Первой лиги
РФС запросил у клубов РПЛ и Первой лиги списки игроков и сотрудников для бронирования от частичной мобилизации.
Фото: ТАСС