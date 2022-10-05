– Хвича молодец, что забивает. У него высокая мотивация, хочет показать себя. Главное – не останавливаться на достигнутом. Потенциал у него большой, он это и в России доказал. Сможет ли "Наполи" стать чемпионом Италии с Хвичей? Может, но надо очень серьезно постараться, – приводит слова Булыкина "РБ Спорт".
Хвича Кварацхелия оформил гол плюс пас во вчерашнем гостевом матче с "Аяксом" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. В чемпионате Италии "Наполи" идет на первом месте в турнирной таблице, в предыдущем туре уверенно обыграли дома "Торино" (3:1). В той игре Хвича также отметился забитым мячом. Всего в текущем сезоне Серии у Кварацхелии пять голов и две результативных передачи, в Лиге чемпионов – гол и две результативных передачи.
Булыкин: "Наполи" с Хвичей может стать чемпионом Италии
Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин оценил игру Хвичи Кварацхелии за итальянский "Наполи".
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