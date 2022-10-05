"Я попросился к Роману Юрьевичу, записался на приём, объяснил ситуацию, что хочу вернуться и сегодня подписал соглашение с академией клуба и очень рад этому. Был обижен, что должность главного тренера ЦСКА предложили не мне? Я извинился за тот поступок и всё прошло отлично", - цитирует специалиста Metaratings.
О возвращении Гришина в структуру столичного клуба стало известно сегодня. Пресс-служба красно-синих сообщила, что он станет помощником тренеров команд ЦСКА, выступающих в ЮФЛ.
Гришин работал в клубе с 2010 по 2017 год, позднее он возглавлял юношескую сборную России и юрмальский "Спартак". В минувшем сезоне 50-летний специалист являлся старшим тренером клуба Первой лиги "Олимп-Долгопрудный".
Гришин – о возвращении в ЦСКА: попросился к Бабаеву на прием и извинился за свой поступок
Российский тренер Александр Гришин поделился эмоциями от возвращения в ЦСКА.
Фото: ЦСКА