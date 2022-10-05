– Действительно, это та модель, которую мы используем. Мы играем на победу, на результат. Да, иногда что-то не не получается, но неплохо, что мы хотим показывать атакующий футбол. Наоборот, очень здорово, что тренер не боится играть вперёд, придерживается атакующего стиля даже против сильных соперников. Для латиноамериканских футболистов такая модель привычнее. Каждый раз, когда тренер выбирает план на игру, он отталкивается от ситуации, от наших возможностей. Но играть в атакующий футбол в России можно, – цитирует Марина "Metaratings".
По итогам одиннадцати сыгранных туров "Оренбург" занимает девятое место в Российской премьер-лиге. Главный тренер Марцел Личка вывел команду из РПЛ в ФНЛ минувшим летом. Личка возглавляет клуб с 28 августа 2020 года. До этого тренировал "Динамо Брест". В предыдущем туре "Оренбург" дома обыграл "Сочи" со счетом 4:1, в следующем туре также на собственном поле принимает грозненский "Ахмат", их игра состоится 9 октября, в 16:30 по московскому времени. В девятом туре РПЛ, 11 сентября 2022 года, "Оренбург" крупно уступил на выезде "Зениту (0:8). У Джимми Марина в текущем сезоне десять матчей в РПЛ, три гола и одна результативная передача. Он перешел в "Оренбург" летом 2022 года.
Джимми Марин: очень здорово, что Личка не боится идти вперед и играет в атаку даже против сильных соперников
Костариканский полузащитник "Оренбурга" Джимми Марин прокомментировал атакующий стиль игры команды.
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