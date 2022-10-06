– Сейчас мы проводим обследование. Пока Юрий не тренируется. Перед игрой со "Спартаком" решим – здоров он или нет. Сейчас мы не знаем, – передает слова Осинькина "Sport24".
Напомним, что Юрий Горшков получил повреждение по ходу игры 11-ого тура с "Краснодаром" (0:0). Горшкова на 20-ой минуте был вынужден заменить Зотов. В 12-ом туре "Крылья Советов" на выезде сыграют со "Спартаком". Их встреча состоится 9 сентября, в воскресенье, в 14:00 по московскому времени. Команды рассудит Василий Казарцев.
Тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин рассказал о состоянии Горшкова перед игрой со "Спартаком"
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин ответил на вопрос о состоянии основного левого защитника команды Юрия Горшкова.
Фото: ФК "Крылья Советов"