Столичный клуб обыграл самарцев со счетом 5:2. Эта победа стала волевой для "Спартака". В составе победителей дубли оформили Александр Соболев и Квинси Промес, еше один гол на счету Руслана Литвинова.
"Спартак" во втором туре подряд одерживает волевую победу. В минувшие выходные подопечные Гильермо Абаскаля обыграли "Пари НН" (2:1).
"Ребята меня порадовали! Вторая волевая победа подряд. Очень качественная игра в нападении, были помарки в защите, но в целом команда сейчас на ходу. Дай Бог, чтоб так дальше продолжалось!" - цитирует Федуна "СЭ".
После этой победы "Спартак" поднялся на 2-е место в таблице РПЛ, в своем активе красно-белые имеют 25 очков. На 5 баллов "Спартак" отстает от лидирующего "Зенита".
В следующем туре "Спартак" встретится в гостях с ЦСКА.
Федун - о победе "Спартака" над "Крыльями": команда сейчас на ходу
Экс-владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал победу красно-белых над "Крыльями Советов" в матче 12-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Фото: ФК "Спартак"