– Получил ли Норманн травму из-за того, что он не провел с командой предсезонку? Мы его подписали за 2-3 дня до конца трансферного окна. Естественно, он вместе с командой не провел полноценную подготовку. Ему еще надо время, чтобы интегрироваться, но этот вопрос надо задавать тренерскому штабу, – приводит слова Пивоварова "РБ Спорт".
Матиас Норманн перешел в "Динамо" 6 сентября 2022 года на правах аренды из "Ростова", которому принадлежит норвежский полузащитник. Матиас в текущем сезоне принял участие в шести играх – две в Кубке России и четыре в РПЛ. В матче двенадцатого тура Российской премьер-лиги против ЦСКА (1:1) Норманн получил получил повреждение левого плеча. Сегодня от пресс-службы клуба стало известно, что срок восстановления в подобных случаях составляет до одного месяца.
Гендиректор "Динамо" Пивоваров – о Норманне: ему еще надо время, чтобы интегрироваться
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров ответил на вопрос о трансфере Матиаса Норманна.
Фото: "СЭ"