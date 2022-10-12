Контракт Андрея Талалаева с "Торпедо" будет действовать до конца этого чемпионата плюс еще 2 сезона. Ранее о том, что Талалаев возглавит черно-белых, сообщал "Чемпионат".
Последним клубом, который возглавлял Андрей Талалаев, был грозненский "Ахмат". Он тренировал их в период с июля 2020 года по сентябрь 2022 года (77 матчей). Талалаев был уволен со своей должности в перерыве матча с "Пари НН", которым "Ахмат" уступил со счетом 1:3. В девяти встречах текущего сезона РПЛ грозненский клуб под руководством Андрея Викторовича набрал 11 очков.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Торпедо" подпишет Талалаева на 2,5 года
Футбольный клуб "Торпедо" подпишет Андрея Талалаева на пост главного тренера команды сроком на 2,5 года.
Фото: ФК "Ахмат"