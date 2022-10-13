- У нас отличные отношения! Безусловно, из-за языкового барьера мы пока не можем говорить обо всех вещах, однако при этом общаемся по-английски, много смеемся, по-товарищески, по-доброму подшучиваем над нашим самым молодым коллегой, Жорой (смеется). Еще раз подчеркну, испытываем друг к другу взаимное уважение. Да, мы конкурируем, но между вратарями всегда складываются особые отношения. Мне приятно осознавать, что в нашем вратарском коллективе всё вот так, по-дружески, - передает слова Ивана Bobsoccer.
Вратарскую бригаду петербургского "Зенита" в данный момент составляют три голкипера - 19-летний Даниил Одоевский (5 1 4), 35-летний Михаил Кержаков (9 4 5) и 25-летний бразилец Иван, а также вратари "Зенита-2" 19-летний Давид Бязров и 19-летний Георгий Королев, не имеющие опыта выступления в Российской премьер-лиге. Также в РПЛ пока не выступал и Иван, перешедший в "Зенит" на правах аренды из "Коринтианса" в июле 2022 года - на его счету 3 матча в Кубке России (1 "сухой"), в которых бразильский голкипер пропустил 5 мячей. Одоевский в текущем сезоне отыграл 5 матчей во всех турнирах (4 "сухих", 1 пропущенный гол), Кержаков - 9 матчей РПЛ (5 "сухих", 4 пропущенных гола).
Иван: у нас отличные отношения во вратарском коллективе "Зенита" - общаемся по-английски, много смеемся
Голкипер "Зенита" Иван Куарезма рассказал о взаимооотношениях внутри вратарской бригады сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"