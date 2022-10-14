4 июля в России стартовал процесс оформления Карты болельщика (Fan ID). С начала сезона-2022/23 она будет обязательна для посещения матчей РПЛ на "Екатеринбург Арене", стадионе "Нижний Новгород", "Ростов Арене", "Солидарность Самара Арене" и стадионе "Фишт". До конца года к системе должны подключиться все остальные арены клубов РПЛ.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций несколько дней сообщило, что Fan ID оформили 275 тысяч человек.
"С активными болельщиками, конечно, было бы лучше. Их не хватает. Они нас всех заряжают. Два раза судил матчи "Урала" со "Спартаком" – в позапрошлом сезоне были полные трибуны, теперь – пять тысяч. Это говорит против Fan ID, а все остальное – за. Думаю, все, что ни делается, к лучшему. Просто надо доработать Fan ID", - приводит слова Кукуяна Sports.ru.
В нынешнем сезоне Павел Кукуян отработал на 9 матчах РПЛ, а также на 1 встрече Кубка России. В этом туре 40-летний арбитр работает в качестве видеоассистента на игре "Ростов" - "Урал". В этом матче идет второй тайм, счет 2:1 в пользу екатеринбуржцев.
Арбитр Кукуян - о Fan ID: с активными болельщиками, конечно, было бы лучше. Их не хватает
Арбитр Павел Кукуян высказался по поводу Картs болельщика (Fan ID).
Фото: РПЛ