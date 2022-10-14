- Как Гончаренко изменил "Урал"? Изменил в лучшую сторону. Мы стали более качественный футбол показывать. Футболисты поняли задачи тренера, и играем сейчас в современный футбол, - цитирует Иванова Sport24.
Матч 13 тура Российской премьер-лиги "Ростов" - "Урал" завершился победой гостей со счетом 2:1 и судейским скандалом - желто-синие будут подавать обращение в ЭСК при президенте РФС по поводу работы главного рефери Евгения Турбина в эпизодах с двумя неназначенными пенальти и непоказанной прямой красной карточкой. "Шмели" под руководством главного тренера Виктора Гончаренко одержали третью победу подряд в чемпионате России и четвертую подряд во всех турнирах. Белорусский наставник вновь возглавил "Урал" 15 августа 2022 года, ранее он работал в этом клубе с июня по август 2015 года.
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Григорий Иванов: Гончаренко изменил "Урал" в лучшую сторону, играем в современный футбол
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о работе главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Фото: ФК "Урал"