- Претензии "Ростова" к судьям - это их проблема, пусть они жалуются. Мы играли и не обращали внимание на судей. Я считаю, что он нормально отработал, они считают, что нет. Пусть разбираются. Я, конечно, не считаю, что работа судьи была предвзятой. Турбин - опытный арбитр, он не позволил бы себе какую-то предвзятость. Что видел, то судил. У нас претензий к судейству нет, хотя судья - тоже человек, - передает слова Иванова Matchtv.ru.
В рамках 13 тура Российской премьер-лиги "Урал" победил на выезде "Ростов" со счетом 2:1. По итогам матча у хозяев поля возникли претензии к главному рефери Евгению Турбину, который принял спорные решения в пользу "Урала" в нескольких эпизодах с неназначенными пенальти и непоказанной прямой красной карточкой. Спортивный директор желто-синих Алексей Рыскин сообщил, что "Ростов" подаст обращение в Экспертно-судейскую комиссию с просьбой оценить судейство Турбина.
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Григорий Иванов: Турбин - опытный арбитр, он не позволил бы себе какую-то предвзятость
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о судействе Евгения Турбина в матче 13 тура РПЛ против "Ростова" (2:1).
Фото: РИА Новости