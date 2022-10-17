Напомним, ранее сегодня появилось видео с конфликтом между наставниками ЦСКА и "Спартака" в ходе дерби. Главный тренер "армейцев" Владимир Федотов, реагируя на эмоциональное поведение Гильермо Абаскаля, назвал его клоуном и предложил уехать из страны.
По сведениям источника, КДК РФС принял решение рассмотреть высказывания Федотова в сторону Абаскаля. Отмечается, что главному тренеру "армейцев" может грозить штраф или дисквалификация.
Источник: телеграм-канал "Мутко против"
"Мутко против": КДК РФС рассмотрит поведение Федотова в матче со "Спартаком". Ему грозит дисквалификация
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС может наказать главного тренера ЦСКА Владимира Федотова за высказывания в матче со "Спартаком".
Фото: ПФК ЦСКА