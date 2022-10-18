- Очень хорошее судейство, очень квалифицированное. Судья давал играть, разрешал единоборства, стыки. Но когда нужно, вмешивался - посмотрите, сколько желтых карточек. Судья может превратить матч в красивый спектакль, то, что вчера Карасев и сделал. Он давал бороться, - приводит слова Газзаева "КП".
Встреча 13 тура РПЛ между московскими ЦСКА и "Спартаком" завершилась вничью со счетом 2:2. Главный арбитр матча Сергей Карасев показал по 4 желтых карточки игрокам каждой из команд, но никого из них не удалил с поля, хотя по ходу игры несколько раз случались ситуации, в которых решением рефери могло стать удаление. По информации СМИ, Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала ошибочным решение Карасева не показывать прямую красную карточку за грубый фол против Данила Пруцева полузащитнику ЦСКА Никите Ермакову.
«Миротворец» Карасев простил ЦСКА и «Спартаку» 8 желтых и красных карточек и привел матч к ничьей. Разбор судейства дерби
Sport24: ЭСК РФС признала, что Карасев должен был удалить полузащитника ЦСКА Ермакова в матче со "Спартаком"
Газзаев - о работе рефери в дерби: судья может превратить матч в красивый спектакль - то, что Карасев и сделал
Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о работе главного рефери матча 13 тура РПЛ ЦСКА - "Спартак" (2:2) Сергея Карасева.
Фото: ФК "Спартак"