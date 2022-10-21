"Мы со "Спартаком" решили не подавать апелляцию. Уже слишком поздно. Мы не хотим и не видим в этом никакого смысла", - цитирует Пасторелло Sport24.
Напомним, в сентябре стало известно, что новичок "Спартака" Кейта Бальде дисквалифицирован до декабря за нарушение процедуры допинг-контроля во время игры за "Кальяри". В организме сенегальца при этом не обнаружили запрещенных веществ. Кроме того, футболисту запрещено не только выходить на поле, но и тренироваться в расположении красно-белых. Он перебрался в команду в летнее трансферное окно.
Агент Бальде: мы со "Спартаком" решили не подавать апелляцию на дисквалификацию
Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы форварда "Спартака" Кейта Бальде, заявил, что сторона игрока не будет подавать апелляцию на его дисквалификацию.
Фото: ФК "Спартак"