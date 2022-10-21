- Абаскаля хейтил мой коллега по эфиру Александр Мостовой? Ха-ха, ну, Александр на всё смотрит с высоты своего трона! У него такое мнение. Я-то тоже был скептически настроен по отношению к Абаскалю. Но "Спартак" очевидно при нем улучшил свою игру, - передает слова Аршавина Sport24.
"Спартак" под руководством 33-летнего испанского главного тренера Гильермо Абаскаля набрал 26 очков в 13 турах и находится на второй строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги. 54-летний экс-полузащитник Александр Мостовой, в годы игровой карьеры выступавший за красно-белых и испанскую "Сельту", широко известен под прозвищем Царь.
Аршавин - о критике Абаскаля Мостовым: Александр на всё смотрит с высоты своего трона
Экс-полузащитник "Зенита" Андрей Аршавин высказался о критике главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля со стороны экс-хавбека красно-белых Александра Мостового.
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