"Сочи" на "Газпром Арене" проиграл "Зениту" в матче 14-го тура РПЛ, пропустив от петербуржцев 7 безответных мячей. Это поражение стало самым крупным в истории сочинцев.
"После такого результата комментировать особо нечего. Сегодня была только одна команда в лице "Зенита" — они заслуженно победили. Нам надо пережить этот момент и двигаться дальше", - приводит слова Точилина "Чемпионат".
После этого поражения "Сочи" оказался на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Вадима Гаранина 20 набранных очков.
Тренер "Сочи" Точилин: комментировать нечего. Сегодня была только одна команда
Тренер "Сочи" Александр Точилин прокомментировал разгромное поражение от "Зенита" (0:7).
Фото: Матч ТВ