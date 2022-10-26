"Сейчас ни один чиновник, который возглавляет "Спартак", не даёт никаких интервью и советов. Это большой контраст по сравнению с тем, что было до. Посмотрите, какая польза от этого. Это наука всем остальным клубам – не повторяйте тех ошибок, которые были у "Спартака", - цитирует Орлова Sport24.
"Спартак" сменил владельца этим летом – им стала компания "Лукойл". Председателем совета директоров клуба стал Александр Матыцын, в состав совдира, среди прочих, вошли Павел Жданов, Иван Масляев и Евгений Хавкин, работающие топ-менеджерами "Лукойла".
"Спартак" по итогам 14-ти туров набрал 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице. "Зенит", который расположился на первой строчке, опережает красно-белых на 7 очков.
Орлов: сейчас ни один чиновник в "Спартаке" не дает советов – посмотрите, какая польза!
Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о новом руководстве "Спартака".
Фото: РИА Новости