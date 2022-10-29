– Вагнер питает особую привязанность к ЦСКА! В данный момент мы сосредоточены на том, чтобы вывести "Спорт Ресифи" в Серию A. Это очень сложная задача, но она выполнима. Давайте дождемся окончания чемпионата, чтобы узнать, по какому пути мы пойдем. Когда нас пригласит ЦСКА, мы обязательно приедем. В любом статусе, – цитирует Феррейру "Metaratings".
Вагнер Лав вчера оформил хет-трик в матче 37 тура бразильской Серии В "Спорт Ресифи" - "Операрио" (5:1). Он отличился на 13-й, 31-й и 90+2-й минутах встречи. В текущем сезоне у бразильца четыре гола и одна результативная передача в пятнадцати матчах в бразильской Серии В. За московский ЦСКА Вагнер Лав выступал в период с 2004 по 2013 год с перерывами. За "армейцев" у Вагнера 124 забитых мяча и 53 голевых передачи в 259 играх за московский клуб. 11 июня 2022 года бразильскому форварду исполнилось 38 лет.
Агент Вагнера Лава: когда нас пригласит ЦСКА, мы обязательно приедем в любом статусе
Агент бразильского нападающего Вагнера Лава Эвандро Феррейра оценил шансы игрока вернуться в ЦСКА.
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