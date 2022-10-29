– Кто выбирал? Слепые что ли? — сказал Карпин, проходя мимо Николая Комличенко с наградой в руках после матча.
Сегодня "Ростов" добился волевой победы над "Ахматом". Игра проходила в Грозном, счет в матче открыли хозяева – отличился Конате. Во втором тайме, а именно в последние 15 минут встречи, гости забили дважды – голы на счету Комличенко и Сильянова. Благодаря этой победе "Ростов" временно опередил "Спартак" и поднялся на второе место в турнирной таблице. Красно-белые примут на своем поле "Торпедо" завтра, 30 октября.
Источник: "Sport24"
Карпин – о признании Комличенко лучшим игроком матча с "Ахматом": кто выбирал? Слепые, что ли?
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин саркастически отреагировал на признание Николая Комличенко лучшим футболистом матча против "Ахмата" (2:1) в 15-м туре РПЛ.
Фото: Sport24