– У Абаскаля намного больше шансов остаться в "Спартаке", чем было у Ваноли. Результат, который сейчас показывает команда, позволяет Абаскалю выглядеть предпочтительнее. Ваноли выиграл Кубок лишь благодаря большому везению. Спасибо ему за Кубок, но на этом все, – цитирует Кавазашвили "Sport24".
Итальянский специалист Паоло Ваноли покинул "Спартак" в июне 2022 года, до этого он вместе с клубом стал обладателем Кубка России по футболу, обыграв в финале московское "Динамо" со счетом 2:1. Игра проходила в "Лужниках", голы забивали Александр Соболев и Квинси Промес со стороны "Спартака" и Арсен Захарян со стороны "Динамо". Летом 2022 года красно-белые назначили главным тренером испанца Гильермо Абаскаля, с которым команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ по итогам первого круга. В Кубке России красно-белые идут на уверенном первом месте в группе с "Зенитом", "Крыльями Советов" и "Факелом".
Анзор Кавазашвили: Ваноли выиграл Кубок России со "Спартаком" только благодаря большому везению
Бывший вратарь московского "Спартака" Анзор Кавазашвили сравнил действующего тренера красно-белых Гильермо Абаскаля с их предыдущим наставником Паоло Ваноли.
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