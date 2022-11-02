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Бирюков: Лунев мог бы сейчас играть в "Зените", но что-то пошло не так - дай бог, вернется, пока еще не поздно

Наставник голкиперов "Зенита" Михаил Бирюков дал комментарий по поводу возможного возвращения в команду вратаря "Байера" Андрея Лунева.
фото: "СЭ"
- Он мог бы сейчас играть здесь, но что-то пошло не так. Срок контракта, еще что-то... Допускаю ли, что Лунев вернется в "Зенит"? Дай бог, пока еще не поздно. Ему нужно сейчас куда-то уходить, потому что дальше будет еще сложнее. Немцы тоже не станут держать его долго, хотя, насколько я слышал, им там довольны, - приводит комментарий Бирюкова Sport24.

30-летний голкипер Андрей Лунев выступал за "Зенит" в период с 2016 года по 2021 год. С сине-бело-голубыми голкипер взял 3 чемпионства, 1 Кубок России и 2 Суперкубка России. В июле 2021 Лунев подписал соглашение на 2 года с немецким "Байером". Всего за команду из Бундеслиги россиянин провел 3 матча, в которых пропустил 4 мяча. В матче против "Аугсбурга" Андрей получил травму бедра и выбыл на 1,5 месяца.

Ранее агент Лунева заявил, что у игрока есть желание уйти из немецкого клуба из-за отсутствия игровой практики. Трансферная стоимость 30-летнего вратаря, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.


Лунев Зенит Байер Бундеслига Российские трансферы
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